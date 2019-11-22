Татьяна Тотьмянина рисковала получить страшный диагноз после удаления желчного пузыря

Из-за чрезмерной занятости Татьяна Тотьмянина не решалась на удаление желчного пузыря, в котором было диагностировано новообразование. Однако даже после проведенного вмешательства олимпийская чемпионка боялась услышать от медиков, что у нее развилась онкология. До операции врачи не могли определить безопасность новообразования, поэтому сразу отправили его на гистологию. После этого стало ясно, что опухоль была доброкачественной, что позволило фигуристке полноценно восстановиться.Как передает Teleprogramma, уже спустя неделю Тотьмянина выступила на льду, а многочисленные фанаты фигуристки осыпали ее пожеланиями скорейшего выздоровления. Известно, что первые программы после операции были облегченными, а теперь звезда планирует показать более сложное шоу.