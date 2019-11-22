В Югре многодетная семья осталась без пособия из-за 14 рублей
В Нижневартовске, Ханты-Мансийский автономный округ, многодетные родители остались без пособия из-за 14 рублей. По словам жительницы Югры, средний доход ее семьи превысил прожиточным минимум на указанную сумму.
Об этом рассказали местные СМИ со ссылкой на комментарии малоимущих россиян из Нижневартовска. Женщина разместила в Сети фотографию решения центра социальных выплат, в котором сказано, что среднедушевой доход этой семьи на 14 рублей 80 копеек превышает прожиточный минимум, установленный в Ханты-Мансийском автономном округе. Поэтому она не может претендовать на получение пособия. Россиянка пожаловалась на «наплевательское отношение» со стороны ведомства по социальной защите населения. Женщина считает, что его работники просто не хотят разбираться в каждом конкретном случае, а просто «штампуют» одинаковые решения.
Эту ситуацию прокомментировали в центре социальных выплат Нижневартовска. Представители учреждения заявили, что их решение не имеет никаких нарушений и принято согласно законам РФ и Ханты-Мансийского автономного округа. Также было отмечено, что это не первый такой случай. Однажды был получен отказ из-за превышения прожиточного минимума на 6 рублей. При этом представители учреждения напомнили, что многодетные семьи в Югре могут претендовать на разные льготы, например, снижение тарифов ЖКХ.
Об этом рассказали местные СМИ со ссылкой на комментарии малоимущих россиян из Нижневартовска. Женщина разместила в Сети фотографию решения центра социальных выплат, в котором сказано, что среднедушевой доход этой семьи на 14 рублей 80 копеек превышает прожиточный минимум, установленный в Ханты-Мансийском автономном округе. Поэтому она не может претендовать на получение пособия. Россиянка пожаловалась на «наплевательское отношение» со стороны ведомства по социальной защите населения. Женщина считает, что его работники просто не хотят разбираться в каждом конкретном случае, а просто «штампуют» одинаковые решения.
Эту ситуацию прокомментировали в центре социальных выплат Нижневартовска. Представители учреждения заявили, что их решение не имеет никаких нарушений и принято согласно законам РФ и Ханты-Мансийского автономного округа. Также было отмечено, что это не первый такой случай. Однажды был получен отказ из-за превышения прожиточного минимума на 6 рублей. При этом представители учреждения напомнили, что многодетные семьи в Югре могут претендовать на разные льготы, например, снижение тарифов ЖКХ.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:08