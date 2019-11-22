Иосиф Оганесян: «Ещё не родили, а тяжёлые дни уже начались»





Как отметил Иосиф Оганесян, он и Саша Черно догадывались о беременности еще задолго до того, как участница проекта "Дом-2" сделала несколько тестов на беременность. Звезда реалити придерживалась диеты, но все равно набирала вес, а не сбрасывала его. Когда вес Саши Черно достиг 135 килограммов, отметил Иосиф Оганесян, они стали паниковать, думать, что не так, и почему именно так происходит. Когда же отметка на весах дошла до 140 килограммов, молодые люди заподозрили беременность.Все стало окончательно ясно на свадьбе Андрея Шабарина и Розы Райсон, отметил Иосиф Оганесян. Тогда он и Саша Черно отдыхали, но у нее начал болеть живот и голова, после чего ребята решили подтвердить свои догадки и сделали несколько тестов на беременность. Похоже, сейчас молодые родители просто не могут осознать, что они ждут рождения малыша, ведь узнали об этом совсем недавно, а несколько недель назад Саша Черно делилась с поклонниками, что пока не готова к материнству. Теперь ее взгляды поменялись, отметила проектантка, и они очень счастливы, что все произошло именно так.