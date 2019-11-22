Вика Цатурян раскрыла правду о своем разводе с Русланом Мацьолеком





Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян высказалась по поводу своего развода с экс-избранником Русланом Мацьолеком. Она считает, что все, чего смог достичь молодой человек, было ее заслугой, ведь именно она сделала его таким, каким звезда реалити является и сейчас.Вика Цатурян добавила, что она вовсе не переживает по поводу того, что у экс-возлюбленного появилась новая избранница, с которой он строит отношения. Девушка попросту считает, что Иванову Руслан Мацьолик не любит.