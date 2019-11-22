Видео с постаревшим рэпером Тупаком озадачило пользователей сети





Тупак Шакур был убит в молодом возрасте 25 лет, что вызвало огромную скорбь со стороны его поклонников. Однако некоторые предполагают, что смерть была специально инсценирована. Якобы молодому певцу пришлось пойти на такой шаг ради обеспечения себе спокойной и тихой жизни. После того, как в социальных сетях начало распространяться видео с исполнителем, который явно постарел, поклонники с уверенностью подтверждают свою версию. На видеоролике видно, как артист беседует с кем-то по мобильному телефону.С другой стороны, бытует версия, что на съемке находится просто похожий на Тупака человек. Они призывают конспирологов дать покой рэперу и не делать из него персону всеобщего обсуждения.