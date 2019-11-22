Регина Тодоренко похвасталась улучшением качества своей груди

Сыну Тодоренко и Топалова вскоре исполнится год, а недавно он научился стоять без опоры. Телеведущая ждет, когда ее ребенок сделает первые шаги, а также призналась, что ее муж стал хорошим отцом. Он водит младенца в бассейн на плавание, а также кормит его и во всем помогает своей супруге. Тодоренко похвасталась, что у нее улучшилось состояние груди из-за кормления ребенка молоком. При этом ее избранник “втянулся” в семейную жизнь за полгода, а первые несколько месяцев после рождения ребенка были самыми тяжелыми для него.Топалов отметил, что сразу не смог наладить контакт с ребенком и новый график был для него непривычным, но в итоге все наладилось. Он также научился менять подгузники.