Зрители назвали лучшие фильмы, которые хочется пересматривать





Лидером рейтинга стал фильм “Реквием по мечте”, где главные роли сыграли Джаред Лето и Дженнифер Коннелли. Зрители также высоко оценили трижды номинированную на “Оскар” киноленту “Дорога”. Хоррор “Ведьма” 2015 года выпуска публика тоже назвала приемлемым, но большинство не готово его пересмотреть. Рейтинг составлен из 24 кинолент, а в десятку лидеров вошли “Бегущий по лезвию 2049”, “Лабиринт Фавна” и “Список Шиндлера”.Зрители считают лучшими также “127 часов”, “Милые кости”, “Жизнь Пи” и “Одержимость”.