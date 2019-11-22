Минкульт с 2021 года начнет собирать данные о просмотрах сериалов в интернете
С 2021 года Минкульт развернет сбор данных, касающихся просмотра фильмов и сериалов на популярных онлайн-площадках. Соответствующие возможности открываются за счет поправок в закон о кинематографии.
Согласно нововведениям, уже с 2021 различные сетевые кинотеатры столкнуться с необходимостью передавать в систему учета ЕАИС сведения о зрителях. На данный момент там фиксируется информация о кинозалах и посетителях кинотеатров. После вступления в силу изменений, онлайн-площадки вынуждены будут направлять название проекта, имена режиссеров, также указывать год выпуска и суммарное число просмотров. Такие нововведения нужны для актуальной оценки эффективности бюджетной поддержки в пользу кино со стороны государства.
Минкульт намеревается узнать о предпочтениях граждан РФ, с учетом которых будет формироваться бюджет. Коррективы в закон были согласованы ведомством, продюсерами и интернет-кинотеатрами.
Согласно нововведениям, уже с 2021 различные сетевые кинотеатры столкнуться с необходимостью передавать в систему учета ЕАИС сведения о зрителях. На данный момент там фиксируется информация о кинозалах и посетителях кинотеатров. После вступления в силу изменений, онлайн-площадки вынуждены будут направлять название проекта, имена режиссеров, также указывать год выпуска и суммарное число просмотров. Такие нововведения нужны для актуальной оценки эффективности бюджетной поддержки в пользу кино со стороны государства.
Минкульт намеревается узнать о предпочтениях граждан РФ, с учетом которых будет формироваться бюджет. Коррективы в закон были согласованы ведомством, продюсерами и интернет-кинотеатрами.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:24