Минкульт с 2021 года начнет собирать данные о просмотрах сериалов в интернете





Согласно нововведениям, уже с 2021 различные сетевые кинотеатры столкнуться с необходимостью передавать в систему учета ЕАИС сведения о зрителях. На данный момент там фиксируется информация о кинозалах и посетителях кинотеатров. После вступления в силу изменений, онлайн-площадки вынуждены будут направлять название проекта, имена режиссеров, также указывать год выпуска и суммарное число просмотров. Такие нововведения нужны для актуальной оценки эффективности бюджетной поддержки в пользу кино со стороны государства.Минкульт намеревается узнать о предпочтениях граждан РФ, с учетом которых будет формироваться бюджет. Коррективы в закон были согласованы ведомством, продюсерами и интернет-кинотеатрами.