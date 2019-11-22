«Очередное преображение»: Лариса Гузеева похудела и снова стала брюнеткой





На представленном в соцсети фото Лариса Гузеева запечатлена в помещении клиники, сотрудники которой помогали ей избавиться от лишних пяти килограммов. В посте к кадру 60-летняя звезда отметила, что курс по «возвращению к себе» уже окончен, и она может вернуться домой. Артистка поблагодарила специалистов, которые помогли ей похудеть, и назвала их профессионалами своего дела: несмотря на то, что избавиться от излишнего веса было не так уж и просто, поскольку организм этому сопротивлялся, благодаря чутким и деликатным медикам всё прошло не только успешно, но и вполне приятно, без насилия над собой.Лариса Гузеева также обрадовала поклонников и другими изменениями во внешности. Телеведущая написала, что фолловеры убедили её вернуться к своему прежнему цвету волос, и поэтому она снова стала брюнеткой.Instagram-подписчики адресовали актрисе, запечатлённой на фоне статуи «золотой» лошади, множество комплиментов.