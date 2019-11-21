Кейт Миддлтон и Меган Маркл поссорились из-за своих мужей

Последние требуют достаточно больших затрат времени. Со ссылкой на друга семьи герцога Сассекского британские издания сообщают о подготовке Кейт Миддлтон и её мужа к становлению первыми лицами страны. На сегодня может существовать некоторая конкуренция в отношениях с принцем Гарри, что несколько усугубляет настроение в королевской семье.Историк Роберт Лейси сообщил, что такая ситуация не должна считаться чем-то удивительным. После смерти матери принцев в автокатастрофе в 1997-м, они росли порознь. Напряжение заметно усилилось, когда принц Гарри сообщил о желании жениться на Меган Маркл. Специалист уверен, что отношения принцев являются их приватным делом и не должны обсуждаться общественностью.