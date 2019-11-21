Кристину Асмус превратят в нейросеть для детей





В преддверии новогодних праздников Кристина Асмус сможет лично порадовать детей. Она примет участие в новом шоу под названием «Путешествие на Серверный полюс», в котором актриса должна сыграть роль искусственного интеллекта – нейросети. По большому счету, знаменитость предстанет в образе ИИ, который будет рассказывать юным зрителям о всех подробностях путешествия Деда Мороза и его бессменной спутницы – внучки Снегурочки. По сюжету, главные герои решили успеть поздравить всех детей мира с Новым годом всего за один день.Как признается сама актриса, она и ранее принимала участие в разного рода детских постановках, но в такой роли выступит впервые. Съемки пилотного проекта уже прошли, и артистка осталась от них под большим впечатлением, а потому с нетерпением ждет премьеры, передает Infox.ru.