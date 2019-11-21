Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова призналась в издевательствах над младшей сестрой

Участница проекта "Дом-2" Милена Бездбородова решила познакомить подписчиков на своей странице в Instagram со своими родственниками. Сначала звезда показала младшего брата Алекса, с которым она всегда ладила. Теперь же проектантка разместила совместный снимок с сестрой Алиной, которой в этом году, отметила участница реалити, исполняется 16 лет. Девушка учится в Эстонии, там же она уже изучила местный язык.Раньше, добавила Милена Безбородова, они часто ссорились, дрались, она даже издевалась над младшей сестрой. Сейчас родственницы помирились и отлично ладят между собой.