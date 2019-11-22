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Иссохшие руки Анджелины Джоли обеспокоили фанатов

В Instagram-аккаунте американской актрисы, кинорежиссёра и фотомодели Анджелины Джоли появился снимок, сделанный во время её визита в одну из мусульманских стран. Кадр «без фильтров» показал, как 44-летняя кинозвезда выглядит на самом деле, и фанаты артистки обеспокоились её здоровьем, поскольку её руки кажутся иссохшими от истощения.
Иссохшие руки Анджелины Джоли обеспокоили фанатов

На обнародованном в Instagram снимке Анджелина Джоли запечатлена в момент общения с некой мусульманской женщиной, держащей на руках младенца. Актриса с нежностью смотри на малыша, склонившись над ним. Бдительные фолловеры кинозвезды в комментариях выразили обеспокоенность здоровьем своего кумира, ведь попавшая в кадр рука экс-супруги Брэда Питта в действительности выглядит высохшей практически до кости.

Слухи о пошатнувшемся здоровье Анджелины Джоли ходят в зарубежных массмедиа уже давно. Знаменитость и сама не отрицает, что может иметь предрасположенность к онкологии, но она с оптимизмом смотрит в будущее, веря в продолжительную свою жизнь и регулярно проходя все необходимые обследования. Посол доброй воли ООН продолжает заниматься любимым делом – съёмками в кино. Недавно селебрити блистала на экране в фэнтезийном боевике «Малефисента 2», появлялась на площадке по созданию новой ленты Marvel, а также попросилась в киновселенную «Звёздных войн».

Стоит отметить, что на профессиональных фотографиях, обработанных специалистами, руки Анджелины Джоли выглядят вполне здоровыми.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 07:40

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