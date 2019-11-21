Телеведущая Ольга Бузова показала совместный снимок с родителями





Телеведущая Ольга Бузова только недавно дала последний концерт в рамках тура "Под звуки поцелуев" в Москве, где успела шокировать своих поклонников, заявив, что она хотела бы поучаствовать в конкурсе "Евровидение" в 2020 году. Теперь же звезда умилила своих фолловеров, показав семейный снимок с родителями. Недавно, как оказалось, певица давала концерт в своем родном городе Санкт-Петербурге, где и успела повидать семью.Многие стали рассуждать в комментариях, на кого похожа певица и телеведущая, однако так и не сошлись на общем мнении. Дело в том, что звезда прибегала к некоторым процедурам по изменению внешности, что заметно отразилось на ней.