АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали, как клетки легких реагируют на…
EUR 70.85 USD 64.02
Курс валют на 21.11.2019

Генетик Даррен Гриффин предсказал исчезновение мужского пола

Генетик из Великобритании Даррен Гриффин предсказал человечеству исчезновение мужского пола в связи с утратой Y-хромосомы, содержащей ген SRY. Правда, произойти это может нескоро – через 4,5 миллиона лет.

Как отметил учёный, Y-хромосома имеется в человеческих клетках только в единственном экземпляре, и в этом как раз и заключается проблема, поскольку данная нуклеопротеидная структура не подвержена генетической рекомбинации. Между тем, данный процесс очень важен, так как происходит в каждом новом поколении и способствует уничтожению разрушающих гены мутаций. Ка результат – набор генов, который отвечает за образование мужского пола, с течением времени дегенерирует и вовсе исчезает из генома. Согласно результатам новейших исследований, хромосомой вырабатываются механизмы, замедляющие данный процесс.

Кроме того, генетики из Дании обнаружили, что в Y-хромосоме образуется ряд копий генов, которые отвечают за работоспособность мужских половых органов.

Вырождение, по словам Даррена Гриффина, затормаживается необычными структурами под названием палиндромы. Если ген повредился, он может восстановиться путём «копирования» информации, оставшейся в сохранившейся половине. Но даже если Y-хромосома полностью исчезнет, ген SRY может переместиться на иную хромосому, и она тоже начнет испытывать недостаточность рекомбинации.

Прежде сообщалось о том, что учёным удалось замедлить старение подопытных морских свинок без вмешательства в их ДНК.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Maserati продемонстрировала новый среднемоторный…
Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев решил начать новую жизнь в компании…
Елизавета Туктамышева озвучила размеры зарплат…
Ирина Александровна Агибалова шокировала поклонников результатами…
Эксперты: 4 из 10 российских Интернет-магазинов не отвечают на звонки…
Алексей Безус рассказал, что поддерживает Милену Безбородову во всех…
Кейт Миддлтон и Меган Маркл поссорились из-за своих…
Кристину Асмус превратят в нейросеть для…
Сестра Саши Черно: «Я в шоке от того, что стану…
Названы лучшие способы использовать старый смартфон после покупки…
Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова призналась в издевательствах над младшей…
Генетик Даррен Гриффин предсказал исчезновение мужского…
Телеведущая Ольга Бузова показала совместный снимок с…
Microsoft назвала 96% российских IT-специалистов недостаточно…
Игорь Крутой показал видео живого выступления Аллы…
Ученые рассказали, как клетки легких реагируют на…
Путин раскритиковал новый порядок освидетельствования…
Экспертный клуб Петербурга: «Единая Россия» - самая эффективная партия…
Ученые выясняют происхождение микробной инфекции с летальным…
Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова поделилась пикантным фото в колготках и с…
Роскошный кроссовер Bentley Bentayga получил новые версии…
«Никакого ДНК не было»: Татьяна Гудзева настаивает на отцовстве Прохора…
Женщины, выросшие в бедных кварталах, сталкиваются с повышенным риском насилия со стороны полового…
В Улан-Удэ эфиры реалити-шоу "Дом-2" переводят на язык для…
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о нетипичной…
Звезда «Дома-2» Розалия Райсон нарастила волосы Андрею…
Участница проекта "Дом-2" Анастасия Стецевьят вынуждена передвигаться на костылях из-за…
Экс-возлюбленный Наоми Кэмпбелл Владислав Доронин выставил на продажу подаренный модели «космический дом» в…
Китайский JAC презентовал недорогой седан со стильным…
Эксперты объяснили отказ признать Беллу Хадид эталоном…
Российский кардиолог умер в своей же больнице из-за ошибки…
«Боимся страшной судьбы Заворотнюк и Фриске»: Джигурда объяснил причины отказа Анисиной от…
В Минкомсвязи рассказали о пяти новых…
Звезда «Дома-2» Анастасия Голд находится в бешенстве после позора от Ильи…
PayPal покупает популярный дисконтный сервис Honey за 4 миллиарда…
Группа Kiss провела подводный концерт для…
Sony займется разработкой собственного искусственного…
После пластики во внешности звезды «Дома-2» Алены Рапунцель ничего не…
Археологи раскопали останки змеи с задними…
Ченнинг Татум официально развелся с Дженной…
Просмотреть все новости