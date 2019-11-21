Генетик Даррен Гриффин предсказал исчезновение мужского пола
Генетик из Великобритании Даррен Гриффин предсказал человечеству исчезновение мужского пола в связи с утратой Y-хромосомы, содержащей ген SRY. Правда, произойти это может нескоро – через 4,5 миллиона лет.
Как отметил учёный, Y-хромосома имеется в человеческих клетках только в единственном экземпляре, и в этом как раз и заключается проблема, поскольку данная нуклеопротеидная структура не подвержена генетической рекомбинации. Между тем, данный процесс очень важен, так как происходит в каждом новом поколении и способствует уничтожению разрушающих гены мутаций. Ка результат – набор генов, который отвечает за образование мужского пола, с течением времени дегенерирует и вовсе исчезает из генома. Согласно результатам новейших исследований, хромосомой вырабатываются механизмы, замедляющие данный процесс.
Кроме того, генетики из Дании обнаружили, что в Y-хромосоме образуется ряд копий генов, которые отвечают за работоспособность мужских половых органов.
Вырождение, по словам Даррена Гриффина, затормаживается необычными структурами под названием палиндромы. Если ген повредился, он может восстановиться путём «копирования» информации, оставшейся в сохранившейся половине. Но даже если Y-хромосома полностью исчезнет, ген SRY может переместиться на иную хромосому, и она тоже начнет испытывать недостаточность рекомбинации.
Прежде сообщалось о том, что учёным удалось замедлить старение подопытных морских свинок без вмешательства в их ДНК.
Как отметил учёный, Y-хромосома имеется в человеческих клетках только в единственном экземпляре, и в этом как раз и заключается проблема, поскольку данная нуклеопротеидная структура не подвержена генетической рекомбинации. Между тем, данный процесс очень важен, так как происходит в каждом новом поколении и способствует уничтожению разрушающих гены мутаций. Ка результат – набор генов, который отвечает за образование мужского пола, с течением времени дегенерирует и вовсе исчезает из генома. Согласно результатам новейших исследований, хромосомой вырабатываются механизмы, замедляющие данный процесс.
Кроме того, генетики из Дании обнаружили, что в Y-хромосоме образуется ряд копий генов, которые отвечают за работоспособность мужских половых органов.
Вырождение, по словам Даррена Гриффина, затормаживается необычными структурами под названием палиндромы. Если ген повредился, он может восстановиться путём «копирования» информации, оставшейся в сохранившейся половине. Но даже если Y-хромосома полностью исчезнет, ген SRY может переместиться на иную хромосому, и она тоже начнет испытывать недостаточность рекомбинации.
Прежде сообщалось о том, что учёным удалось замедлить старение подопытных морских свинок без вмешательства в их ДНК.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:20