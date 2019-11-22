Врачи посоветовали женщинам сидеть с разведенными ногами





Многие считают, что подобное положение ног больше характерно для мужчин. В какой-то момент возникло общественное движение, осуждающее расположение в такой позиции при движении сидя в муниципальном транспорте. Некоторые считают позу неприличной. При этом медики рекомендуют обратить на неё внимание женщинам.Сидя с расставленными ногами, представительницы прекрасного пола могут повысить свою защиту от появления боли в коленях и бёдрах. В соответствии со словами специалистов, главным фактором при появлении неприятных ощущений является попытка сохранять «пристойную» позу. Эксперты подчеркивают, что сидеть с расставленными ногами для женщин больше подходит, чем для мужчин.