Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о нетипичной зиме
Приход зимы в столичный регион в этом сезоне будет нетипичным, предупреждают синоптики. Несмотря на тот факт, что температура воздуха уже опустилась ниже климатических норм для нынешнего периода, до конца месяца россиянам все же есть смысл рассчитывать на потепление. Такие данные приводит сайт «Гисметео».
Как отмечают синоптики, на фоне вторжения арктического антициклона холодные сухие воздушные массы вытеснили влажный и теплый воздух, что привело к заметному повышению атмосферного давления и небольшому морозу. Такие погодные условия в Москве и Подмосковье сохранятся до следующего вторника. «Антициклон продолжит определять довольно ясную погоду в регионе, температура воздуха в связи с его приходом опустилась на 2-4 градуса ниже уровня климатической нормы. В ночное время в столице возможно похолодание до 8-12 градусов мороза, в дневное – до минус четырех», - говорится в сообщении.
При этом, отмечают специалисты, уже в скором времени в атмосфере будет наблюдаться восстановление западного переноса с приходом теплого и влажного воздуха из Атлантики, который принесет незначительное потепление. По предварительным прогнозам, конец ноября выдастся, пусть и не очень теплым, но с плюсовой температурой.
Как отмечают синоптики, на фоне вторжения арктического антициклона холодные сухие воздушные массы вытеснили влажный и теплый воздух, что привело к заметному повышению атмосферного давления и небольшому морозу. Такие погодные условия в Москве и Подмосковье сохранятся до следующего вторника. «Антициклон продолжит определять довольно ясную погоду в регионе, температура воздуха в связи с его приходом опустилась на 2-4 градуса ниже уровня климатической нормы. В ночное время в столице возможно похолодание до 8-12 градусов мороза, в дневное – до минус четырех», - говорится в сообщении.
При этом, отмечают специалисты, уже в скором времени в атмосфере будет наблюдаться восстановление западного переноса с приходом теплого и влажного воздуха из Атлантики, который принесет незначительное потепление. По предварительным прогнозам, конец ноября выдастся, пусть и не очень теплым, но с плюсовой температурой.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:56