Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о нетипичной зиме





Как отмечают синоптики, на фоне вторжения арктического антициклона холодные сухие воздушные массы вытеснили влажный и теплый воздух, что привело к заметному повышению атмосферного давления и небольшому морозу. Такие погодные условия в Москве и Подмосковье сохранятся до следующего вторника. «Антициклон продолжит определять довольно ясную погоду в регионе, температура воздуха в связи с его приходом опустилась на 2-4 градуса ниже уровня климатической нормы. В ночное время в столице возможно похолодание до 8-12 градусов мороза, в дневное – до минус четырех», - говорится в сообщении.При этом, отмечают специалисты, уже в скором времени в атмосфере будет наблюдаться восстановление западного переноса с приходом теплого и влажного воздуха из Атлантики, который принесет незначительное потепление. По предварительным прогнозам, конец ноября выдастся, пусть и не очень теплым, но с плюсовой температурой.