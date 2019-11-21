АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выясняют происхождение микробной инфекции с летальным…
EUR 70.85 USD 64.02
Курс валют на 21.11.2019

Экс-возлюбленный Наоми Кэмпбелл Владислав Доронин выставил на продажу подаренный модели «космический дом» в Барвихе

Экс-возлюбленный британской модели, актрисы и певицы Наоми Кэмпбелл Владислав Доронин выставил на продажу расположенный в подмосковном посёлке Барвиха «космический дом», который он подарил бывшей пассии, будучи в отношениях с ней. Российский предприниматель и совладелец «Капитал Груп» оценил недвижимость в 6,4 миллиарда рублей.

Роман Наоми Кэмпбелл и Владислава Доронина начался в 2008 году, а познакомились они на Каннском кинофестивале. Чувства влюблённых были настолько сильны, что они даже планировали узаконить свои отношения, и свадьба должна была состояться в 2009-м. В 2012 году бизнесмен начал строить для избранницы особняк на территории Рублёво-Успенского шоссе. Форма дома напоминает космический корабль, его площадь превышает отметку в 2 500 «квадратов». Архитектором, спроектировавшим футуристическое здание с двумя башнями 22-метровой высоты, выступила ирако-британский специалист и представительница деконструктивизма Заха Хадид. Первый эскиз дизайнер набросала для предпринимателя на салфетке.

Однако уже осенью того же года в массмедиа начали появляться слухи о том, что пара приняла решение расстаться. Впрочем, изначально не уточнялось, влюблённые решили разорвать отношения насовсем или просто «взяли паузу». Также они не огласили причин, приведших к угасанию их чувств друг к другу.

Теперь же стало известно, что Владислав Доронин продаёт подаренный бывшей пассии «космический дом» Capital Hill Residence в Барвихе. На строительство объекта бизнесмен в своё время потратил 140 миллионов долларов.

Замок имеет, помимо эстетической ценности, также и культурную, поскольку он представляет собой одну из редких частных построек, спроектированных легендарным архитектором, которая скончалась весной 2016 года в возрасте 65 лет от сердечного приступа в Майами, где лечилась от бронхита.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин раскритиковал новый порядок освидетельствования…
Экспертный клуб Петербурга: «Единая Россия» - самая эффективная партия…
Ученые выясняют происхождение микробной инфекции с летальным…
Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова поделилась пикантным фото в колготках и с…
Роскошный кроссовер Bentley Bentayga получил новые версии…
«Никакого ДНК не было»: Татьяна Гудзева настаивает на отцовстве Прохора…
Женщины, выросшие в бедных кварталах, сталкиваются с повышенным риском насилия со стороны полового…
В Улан-Удэ эфиры реалити-шоу "Дом-2" переводят на язык для…
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о нетипичной…
Звезда «Дома-2» Розалия Райсон нарастила волосы Андрею…
Участница проекта "Дом-2" Анастасия Стецевьят вынуждена передвигаться на костылях из-за…
Экс-возлюбленный Наоми Кэмпбелл Владислав Доронин выставил на продажу подаренный модели «космический дом» в…
Китайский JAC презентовал недорогой седан со стильным…
Эксперты объяснили отказ признать Беллу Хадид эталоном…
Российский кардиолог умер в своей же больнице из-за ошибки…
«Боимся страшной судьбы Заворотнюк и Фриске»: Джигурда объяснил причины отказа Анисиной от…
В Минкомсвязи рассказали о пяти новых…
Звезда «Дома-2» Анастасия Голд находится в бешенстве после позора от Ильи…
PayPal покупает популярный дисконтный сервис Honey за 4 миллиарда…
Группа Kiss провела подводный концерт для…
Sony займется разработкой собственного искусственного…
После пластики во внешности звезды «Дома-2» Алены Рапунцель ничего не…
Археологи раскопали останки змеи с задними…
Ченнинг Татум официально развелся с Дженной…
В России появились смарт-часы Huawei Watch GT 2 с обновленным…
Звезда «Дома-2» Алексей Безус бросил пить ради Милены…
В «Одноклассниках» появилась возможность заводить…
Наталья Ветлицкая призналась, что рождение ребенка не принесло ей…
Одинокие люди оказались глупее тех, кто состоит в…
Звезда «Дома-2» Алёна Рапунцель впервые заговорила о суде с женой…
Названы продукты, вызывающие развитие…
«Изменял мне с моей подругой»: Анастасия Веденская рассказала о неверности…
Врачи назвали симптомы и способы лечения…
Анфиса Чехова в 13 лет пыталась похудеть, обливаясь ледяной…
Hyundai презентовала гибридный концепт-кар Vision…
Бывшая жена Константина Богомолова разместила в Сети откровенное…
«Системная проблема»: Дмитрий Медведев назвал объем долгов потребителей услуг…
На прогулке с Максимом Галкиным Гарри рассказал стих Алексея Плещеева…
В России установлен рекорд по дальности передачи высокоскоростного…
Нейросеть определила, кого из классиков чаще цитируют российские…
Просмотреть все новости