Экс-возлюбленный Наоми Кэмпбелл Владислав Доронин выставил на продажу подаренный модели «космический дом» в Барвихе





Роман Наоми Кэмпбелл и Владислава Доронина начался в 2008 году, а познакомились они на Каннском кинофестивале. Чувства влюблённых были настолько сильны, что они даже планировали узаконить свои отношения, и свадьба должна была состояться в 2009-м. В 2012 году бизнесмен начал строить для избранницы особняк на территории Рублёво-Успенского шоссе. Форма дома напоминает космический корабль, его площадь превышает отметку в 2 500 «квадратов». Архитектором, спроектировавшим футуристическое здание с двумя башнями 22-метровой высоты, выступила ирако-британский специалист и представительница деконструктивизма Заха Хадид. Первый эскиз дизайнер набросала для предпринимателя на салфетке.Однако уже осенью того же года в массмедиа начали появляться слухи о том, что пара приняла решение расстаться. Впрочем, изначально не уточнялось, влюблённые решили разорвать отношения насовсем или просто «взяли паузу». Также они не огласили причин, приведших к угасанию их чувств друг к другу.Теперь же стало известно, что Владислав Доронин продаёт подаренный бывшей пассии «космический дом» Capital Hill Residence в Барвихе. На строительство объекта бизнесмен в своё время потратил 140 миллионов долларов.Замок имеет, помимо эстетической ценности, также и культурную, поскольку он представляет собой одну из редких частных построек, спроектированных легендарным архитектором, которая скончалась весной 2016 года в возрасте 65 лет от сердечного приступа в Майами, где лечилась от бронхита.