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Эксперты объяснили отказ признать Беллу Хадид эталоном красоты

Эксперты пояснили отказ считать Беллу Хадид одним из эталонов красоты. Сотрудники Джорджтаунского университета подчеркнули, что универсального понятия привлекательности не существует, а навязывать обществу точку зрения нескольких человек недопустимо.

Пластический хирург Джулиан Де Сильва сообщил, что мог бы считать Беллу Хадид эталоном красоты, описывая её близость к его понимаю совершенства в 94,4%. Вторую позицию он отдал Бейонсе (92,4%), а третью - Эмбер Херд (91,9%). Рейтинг спровоцировал множество споров, к которым присоединились эксперты из научного сообщества.

«Восприятие совершенства имеет большую зависимость от общих параметров восприятия внутри конкретной группы, а также отличия между особями. При этом, разумеется, недопустимо вводить некий универсальный стандарт. Важным нюансом являются личные предпочтения, вследствие чего Белла Хадид не может быть признана эталоном красоты. Никто не может навязывать свои предпочтения всему миру. Сама красота не всегда является синонимом привлекательности», - подчеркнули эксперты.

Сегодня имеется огромное количество факторов, оказывающих воздействие на само понимание привлекательности конкретного человека. Это включает даже социальные особенности и проявления культуры, вкусы и опыт конкретного человека.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:28

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