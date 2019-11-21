Эксперты объяснили отказ признать Беллу Хадид эталоном красоты

Пластический хирург Джулиан Де Сильва сообщил, что мог бы считать Беллу Хадид эталоном красоты, описывая её близость к его понимаю совершенства в 94,4%. Вторую позицию он отдал Бейонсе (92,4%), а третью - Эмбер Херд (91,9%). Рейтинг спровоцировал множество споров, к которым присоединились эксперты из научного сообщества., - подчеркнули эксперты.Сегодня имеется огромное количество факторов, оказывающих воздействие на само понимание привлекательности конкретного человека. Это включает даже социальные особенности и проявления культуры, вкусы и опыт конкретного человека.