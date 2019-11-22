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Ани Лорак поразила фанатов смелым нарядом

Известная украинская певица Ани Лорак опубликовала на своей страничке Instagram фотографию, сделанную во время съемок клипа к композиции под названием «Мы нарушаем». Смелый наряд, в котором артистка предстала перед публикой, поразил многочисленных поклонников не только своей откровенностью, но и открывшимися ее взорам прекрасными формами самой артистки.
Ани Лорак поразила фанатов смелым нарядом

В комментариях под этой публикацией подписчики Ани Лорак назвали исполнительницу «горячей, шикарной, сексуальной, сногсшибательной, привлекательной» женщиной. «Уже не могу дождаться премьеры нового клипа», - гласит подпись артистки под ней. На самом фото певица запечатлена в короткой черной юбке и топе того же цвета. Поклонники, к слову, заметили, что из-под этого наряда выглядывает маленькая пикантная деталь, однако не стали заострять на этом внимание. А вот недоброжелатели тут же набросились на знаменитость с обвинениями в том, что она «удлинила» свои ноги с помощью специальной программы.

Стоит также отметить, что фанаты связывают такое резкое преображение в стиле Ани Лорак с ее новым избранником – музыкантом Егором Глебом, который моложе ее на 14 лет.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 06:00

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