Ани Лорак поразила фанатов смелым нарядом

В комментариях под этой публикацией подписчики Ани Лорак назвали исполнительницу «горячей, шикарной, сексуальной, сногсшибательной, привлекательной» женщиной., - гласит подпись артистки под ней. На самом фото певица запечатлена в короткой черной юбке и топе того же цвета. Поклонники, к слову, заметили, что из-под этого наряда выглядывает маленькая пикантная деталь, однако не стали заострять на этом внимание. А вот недоброжелатели тут же набросились на знаменитость с обвинениями в том, что она «удлинила» свои ноги с помощью специальной программы.Стоит также отметить, что фанаты связывают такое резкое преображение в стиле Ани Лорак с ее новым избранником – музыкантом Егором Глебом, который моложе ее на 14 лет.