«Боимся страшной судьбы Заворотнюк и Фриске»: Джигурда объяснил причины отказа Анисиной от ЭКО





Как считает 58-летний Никита Джигурда, он и его 44-летняя возлюбленная теоретически еще могли бы попробовать стать родителями, воспользовавшись процедурой ЭКО, которая в свое время помогла забеременеть Заворотнюк и Фриске. Однако на все предложения актера Анисина отвечает отказом и просит пожалеть ее. Теперь соглашается с возлюбленной и сам Никита Джигурда, утверждая, что пара всерьез побаивается того, что данный способ завести детей может привести к развитию рака мозга, как это произошло с двумя другими знаменитостями.Стоит также напомнить, что в мае позапрошлого года Марина Анисина призналась прессе, что беременна в третий раз, однако родить еще одного ребенка известная фигуристка не смогла из-за выкидыша, передает портал «Дни.ру».