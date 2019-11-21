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«Боимся страшной судьбы Заворотнюк и Фриске»: Джигурда объяснил причины отказа Анисиной от ЭКО

Известный актер и шоумен Никита Джигурда откровенно рассказал о том, почему они с его избранницей Мариной Анисиной отказались от процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Как утверждает артист, они боятся повторения судьбы актрисы Анастасии Заворотнюк и певицы Жанны Фриске.
«Боимся страшной судьбы Заворотнюк и Фриске»: Джигурда объяснил причины отказа Анисиной от ЭКО

Как считает 58-летний Никита Джигурда, он и его 44-летняя возлюбленная теоретически еще могли бы попробовать стать родителями, воспользовавшись процедурой ЭКО, которая в свое время помогла забеременеть Заворотнюк и Фриске. Однако на все предложения актера Анисина отвечает отказом и просит пожалеть ее. Теперь соглашается с возлюбленной и сам Никита Джигурда, утверждая, что пара всерьез побаивается того, что данный способ завести детей может привести к развитию рака мозга, как это произошло с двумя другими знаменитостями.

Стоит также напомнить, что в мае позапрошлого года Марина Анисина призналась прессе, что беременна в третий раз, однако родить еще одного ребенка известная фигуристка не смогла из-за выкидыша, передает портал «Дни.ру».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:03

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