Звезда «Дома-2» Анастасия Голд находится в бешенстве после позора от Ильи Яббарова





Звезда телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Голд дала обещание, что ни при каких обстоятельствах теперь не простит Илью Яббарова.Она подчеркивает, что он оскорбил ее, а подобное нельзя просто так взять и забыть. Сейчас в отношениях Насти Голд и Ильи Яббарова настоящий разлад. Они оба утверждают, что приняли окончательное решение и расстались. Этот конфликт начался во время эфира программы «Бородина против Бузовой», когда Илья начал вспоминать Насте ее предыдущие отношения, а также говорить о том, что не уважает девушек, которые могут себе позволить уже на третий день провести ночь вместе с парнем.Голд подчеркивает, что Яббаров выставил ее перед всеми в не очень хорошем свете, а эфиры щоу смотрят и ее друзья, и родители. Тем более, как отмечает Настя, Илья знал о ней все еще до начала их отношений, но тем не менее утверждал, что готов быть вместе с ней. По словам Насти, раньше Илью ничего не смущало, а теперь на него что-то нашло.Однако ребят отправляют вместе на остров любви, поэтому, как будет развиваться их общая история, теперь покажет время.