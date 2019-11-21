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В Минкомсвязи рассказали о пяти новых сервисах

Госуслуги, не требующие бумажных документов и личной явки, пополнились новыми предложениями. В Минкомсвязи рассказали о пяти социальных суперсервисах.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России объявило о нововведениях на официальном веб-портале. Теперь пользователи смогут получить доступ к пяти новым суперсервисам, для которых требуется минимум документации и личного участия. Кроме того, граждане имеют возможность оформления льгот, выплат и прочего множества госуслуг. В предложении ведомства появилась профессиональная помощь в самых неотложных жизненных ситуациях. К таковым относится «Трудовые отношения онлайн», когда юзеру предлагается регистрация электронных документов о работе и трудовой книжки в режиме онлайн, а также ведение учета в центре занятости и помощь в продвижении цифровой карьеры.

Другим сервисом оказалась «Онлайн помощь при инвалидности», которая касается вопросов социальных выплат, пенсий, пособий, средств реабилитации и оформления автотранспорта. Учащихся могут заинтересовать «Цифровые документы об образовании онлайн», занимающиеся сохранением важных бумаг в цифровой форме, портфолио и баллов ГИА и ЕГЭ. «Имущество онлайн» предоставляет онлайн-калькулятор стоимости выкупа или аренды участка, помогает в выборе кадастрового инженера и подтверждении платежей. Наконец, «Мое здоровье онлайн» является своеобразным каталогом лечащих врачей и медицинских услуг различных клиник, сохраняя при этом медицинские документы. Эта услуга помогает еще при записи на консультацию, диспансеризацию или медосмотр.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:50

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