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Группа Kiss провела подводный концерт для акул

Музыкальный коллектив Kiss провёл специальный подводный концерт для акул, однако морские создания не пожелали слушать. Для реализации необычной идеи группа поднялась на борт корабля поблизости от береговой линии Австралии.

Рок-группа заявила о планах на нестандартный концерт ещё в октябре. Был выбран город Порт-Линкольн, поблизости от которого можно встретить множество акул. Музыканты выступили на борту небольшого корабля. При помощи особых динамиков звук передавался под водой из расчета на привлекательность для акул низких частот в музыкальном ряде «рок-н-ролла».

Слушателями концерта можно назвать лишь 8 слушателей, купивших билет на выступления. Ни одна из акул интереса к выступлению не проявила. Организатор нестандартного концерта Мэтт Уоллер сообщил, что группа сыграла на отлично, использовала хорошее освещение и задействовала машины для создания дыма. Солист Пол Стэнли не сумел стать участником мероприятия по причине болезни, однако до этого заявлял о «потрясении» самим концептом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:37

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