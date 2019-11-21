Группа Kiss провела подводный концерт для акул





Рок-группа заявила о планах на нестандартный концерт ещё в октябре. Был выбран город Порт-Линкольн, поблизости от которого можно встретить множество акул. Музыканты выступили на борту небольшого корабля. При помощи особых динамиков звук передавался под водой из расчета на привлекательность для акул низких частот в музыкальном ряде «рок-н-ролла».Слушателями концерта можно назвать лишь 8 слушателей, купивших билет на выступления. Ни одна из акул интереса к выступлению не проявила. Организатор нестандартного концерта Мэтт Уоллер сообщил, что группа сыграла на отлично, использовала хорошее освещение и задействовала машины для создания дыма. Солист Пол Стэнли не сумел стать участником мероприятия по причине болезни, однако до этого заявлял о «потрясении» самим концептом.