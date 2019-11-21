После пластики во внешности звезды «Дома-2» Алены Рапунцель ничего не изменилось





Поклонники телестройки хорошо знают, как сильно Алена Рапунцель мечтала о пластике носа, а также груди. И вот совсем недавно продюсеры проекта исполнили главную мечту девушки. Однако результат всех более чем удивил. Так, Алена Рапунцель сняла повязку, и все смогли увидеть, как выглядит ее новый нос. На удивление, он остался визуально таким, как прежде, именно это подчеркнули телезрители. Однако Алена сделала вид, что абсолютно всем довольна.Для того, чтобы подтвердить тот факт, что Алену обманули, пользователи Сети даже сделали коллаж из фото, где видно, что сильных изменений по сути нет.Многие уверены, что подобный обман может ожидать звезду «Дома-2» Алену Рапунцель и с грудью, ведь она может стать не сильно больше, чем была до операции.