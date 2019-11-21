Археологи раскопали останки змеи с задними конечностями





Древняя змея, известная как Najash rionegrina, обитала на землям Аргентины около 100 миллионов лет назад, но она не пресмыкалась, как сегодняшние змеи. Скорее, она отталкивалась от земли двумя маленькими, но идеально сформированными задними ногами. Команда археологов обнаружила во время раскопок прекрасно сохранившиеся останки этой рептилии. Они назвали её в честь библейского змея, который предположительно соблазнил Адама и Еву запретным плодом. Недавний анализ трехмерного скелета пресмыкающегося помог ученым заполнить пробелы в понимании эволюции.Компьютерная томография с высоким разрешением и световая микроскопия использовались на сохранившихся черепах "Нахаша". Таким образом была визуализирована структура древней змеи, пути её кровеносных сосудов и нервов. Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что предки современных змей были крупными и имели большую пасть. В эволюционном плане Najash rionegrina говорит о том, что предки рептилий развивались в направлении размеров черепа, что было необходимо для поглощения довольно крупной добычи. Кроме прочего, была разрушена теория о первых рептилиях, как о подземных животных маленьких пропорций.