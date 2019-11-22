Ученые рассказали о пользе граната в зимнее время

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Высокая ценность граната обусловлена его способностями уменьшения риска воспалительных процессов, воздействующих на организм негативным образом. Ученые сообщают, что приём в пищу небольшого количества сока граната помогает снизить артериальное давление, вследствие чего рекомендуют гипертоникам обратить особое внимание на этот плод.Большую пользу от употребления граната могут получить спортсмены и люди, которые сталкиваются со значительными физическими нагрузками. Благодаря содержанию в плоде повышающих выносливость соединений он значительно облегчает процесс тренировки. Исследователи отмечают полезность фрукта для пожилых лиц, поскольку добавка граната к рациону существенно понижает риск развития заболевания Альцгеймера. Отдельно стоит подчеркнуть положительное воздействие на память. Гранат помогает уменьшить риск преждевременной смерти за счет наличия в нём уникальной жирной кислоты, используемой для профилактики заболеваний сосудов и сердца. Гранат оказывает помощь во время артрита, ведь в его состав включены растительные соединения, имеющие сильные противовоспалительные свойства.