В «Одноклассниках» появилась возможность заводить бизнес-профили





О необычном решении сообщают представители онлайн-платформы «Одноклассники». Известно, что клиенты теперь смогут пользоваться инструментами для создания бизнес-профилей. С их помощью предприниматели имеют возможность добавлять в аккаунт витрины, рекламные блоки и функции обратной связи для покупателей. Нововведения позволят частным бизнесменам анализировать активность аудитории, продвигать собственный сайт, а также принимать заявки по телефонному номеру. До этого обновления, подобные привилегии имелись лишь в группах социальной сети.Известно, что более 1 млн юзеров «Одноклассников» занимаются продажами или рекламированием товаров в той или иной мере. Новые возможности предоставляют поддержку малому бизнесу, вроде репетиторов, кинологов или тренеров по фитнесу. Кроме прочего, бизнес-профиль позволяет повысить популярность определенного бренда, поскольку он будет обширно представлен в новостной ленте соцсети. Для этого нужно обратиться в «рекламный кабинет», который разработали еще в конце августа. Он помогает даже начинающим предпринимателям за минимальную плату.