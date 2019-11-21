Звезда «Дома-2» Алексей Безус бросил пить ради Милены Безбородовой
У участника телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Алексея Безуса получилось избавиться от алкогольной зависимости. Известно, что он совершил этот поступок ради Милены Безбородовой. Уже на протяжении нескольких месяцев он совсем не употребляет спиртные напитки, хотя раньше делал это довольно часто.
Большинство коллег по телестройке были твердо уверены, что у Алексея есть сильная зависимость от спиртного. Ко всему после посещения вечеринок молодой человек проявлял агрессию, которую в основном выплескивал на свою любимую девушку Милену Безбородову.
В итоге он принял решение и полностью отказался от злоупотребления спиртным. Как отмечает Алексей, такой поступок он сделал ради своей возлюбленной. Безус сказал, что не готов променять хорошие отношения с Миленой на красивую, но хмельную жизнь. Пара намерена показывать окружающим, как можно измениться ради дорогого тебе человека.
Тот факт, что Алексей Безус очень изменился, подчеркнули и его поклонники. Они отметили, что он большой молодец и сделал правильный выбор.
Большинство коллег по телестройке были твердо уверены, что у Алексея есть сильная зависимость от спиртного. Ко всему после посещения вечеринок молодой человек проявлял агрессию, которую в основном выплескивал на свою любимую девушку Милену Безбородову.
В итоге он принял решение и полностью отказался от злоупотребления спиртным. Как отмечает Алексей, такой поступок он сделал ради своей возлюбленной. Безус сказал, что не готов променять хорошие отношения с Миленой на красивую, но хмельную жизнь. Пара намерена показывать окружающим, как можно измениться ради дорогого тебе человека.
Тот факт, что Алексей Безус очень изменился, подчеркнули и его поклонники. Они отметили, что он большой молодец и сделал правильный выбор.