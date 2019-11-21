Звезда «Дома-2» Алексей Безус бросил пить ради Милены Безбородовой





Большинство коллег по телестройке были твердо уверены, что у Алексея есть сильная зависимость от спиртного. Ко всему после посещения вечеринок молодой человек проявлял агрессию, которую в основном выплескивал на свою любимую девушку Милену Безбородову.В итоге он принял решение и полностью отказался от злоупотребления спиртным. Как отмечает Алексей, такой поступок он сделал ради своей возлюбленной. Безус сказал, что не готов променять хорошие отношения с Миленой на красивую, но хмельную жизнь. Пара намерена показывать окружающим, как можно измениться ради дорогого тебе человека.Тот факт, что Алексей Безус очень изменился, подчеркнули и его поклонники. Они отметили, что он большой молодец и сделал правильный выбор.