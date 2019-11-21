АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выяснили, как мозг распознает ритмы…
EUR 70.85 USD 64.02
Курс валют на 21.11.2019

Звезда «Дома-2» Алексей Безус бросил пить ради Милены Безбородовой

У участника телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Алексея Безуса получилось избавиться от алкогольной зависимости. Известно, что он совершил этот поступок ради Милены Безбородовой. Уже на протяжении нескольких месяцев он совсем не употребляет спиртные напитки, хотя раньше делал это довольно часто.
Звезда «Дома-2» Алексей Безус бросил пить ради Милены Безбородовой

Большинство коллег по телестройке были твердо уверены, что у Алексея есть сильная зависимость от спиртного. Ко всему после посещения вечеринок молодой человек проявлял агрессию, которую в основном выплескивал на свою любимую девушку Милену Безбородову.

В итоге он принял решение и полностью отказался от злоупотребления спиртным. Как отмечает Алексей, такой поступок он сделал ради своей возлюбленной. Безус сказал, что не готов променять хорошие отношения с Миленой на красивую, но хмельную жизнь. Пара намерена показывать окружающим, как можно измениться ради дорогого тебе человека.

Тот факт, что Алексей Безус очень изменился, подчеркнули и его поклонники. Они отметили, что он большой молодец и сделал правильный выбор.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский кардиолог умер в своей же больнице из-за ошибки…
«Боимся страшной судьбы Заворотнюк и Фриске»: Джигурда объяснил причины отказа Анисиной от…
В Минкомсвязи рассказали о пяти новых…
Звезда «Дома-2» Анастасия Голд находится в бешенстве после позора от Ильи…
PayPal покупает популярный дисконтный сервис Honey за 4 миллиарда…
Группа Kiss провела подводный концерт для…
Sony займется разработкой собственного искусственного…
После пластики во внешности звезды «Дома-2» Алены Рапунцель ничего не…
Археологи раскопали останки змеи с задними…
Ченнинг Татум официально развелся с Дженной…
В России появились смарт-часы Huawei Watch GT 2 с обновленным…
Звезда «Дома-2» Алексей Безус бросил пить ради Милены…
В «Одноклассниках» появилась возможность заводить…
Наталья Ветлицкая призналась, что рождение ребенка не принесло ей…
Одинокие люди оказались глупее тех, кто состоит в…
Звезда «Дома-2» Алёна Рапунцель впервые заговорила о суде с женой…
Названы продукты, вызывающие развитие…
«Изменял мне с моей подругой»: Анастасия Веденская рассказала о неверности…
Врачи назвали симптомы и способы лечения…
Анфиса Чехова в 13 лет пыталась похудеть, обливаясь ледяной…
Hyundai презентовала гибридный концепт-кар Vision…
Бывшая жена Константина Богомолова разместила в Сети откровенное…
«Системная проблема»: Дмитрий Медведев назвал объем долгов потребителей услуг…
На прогулке с Максимом Галкиным Гарри рассказал стих Алексея Плещеева…
В России установлен рекорд по дальности передачи высокоскоростного…
Нейросеть определила, кого из классиков чаще цитируют российские…
Рэп-группа «Каста» представила Президенту РФ новый вариант гимна…
«Полностью оглох»: Максим Фадеев рассказал о проблемах со…
В Китае построят суперфабрику по производству смартфонов…
Звезда «Дома-2» Александра Черно…
Сомелье дал полезные советы по поводу избавления от…
"Мудрый, сильный и добрый": Рита Дакота рассказала, каким должен быть…
"Я очень надеюсь, что вам понравится": Алексей Воробьев презентовал свой новый клип "Подоконник На 6…
Xiaomi сделает из уникального Mi Mix Alpha сгибающийся…
Певица Пелагея записала дуэт с подросшей финалисткой 1 сезона "Голос. Дети" Рагдой…
Ученые выяснили, как мозг распознает ритмы…
Звезда «Дома-2» Виктория Боня показала стройное тело в шикарном…
Алексей Чадов высказался о внешнем сходстве с Александром…
Эксперты назвали 5 возрастных корректировок рациона…
Новая ракета SpaceX взорвалась во время…
Просмотреть все новости