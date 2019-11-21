Одинокие люди оказались глупее тех, кто состоит в отношениях





По утверждению авторов этого исследования, социопаты, а также те, кто привык проводить большую часть своего времени в одиночестве, обладают недостаточно развитыми когнитивными функциями. Именно этими причинами и обусловлен тот факт, что основными эмоциями таких людей становятся агрессия и злость. Специалисты при этом уверены, что наличие хорошо развитого интеллекта позволяет людям коммуницировать с окружающими, однако если такое общение по тем или иным причинам будет ограничено, это быстро отразится на снижении мыслительных функций, поскольку в мозг перестанут поступать сигналы о необходимости их поддержания.Руководствуясь выявленными фактами, американские ученые советуют людям чаще общаться с коллегами и друзьями, создавать семьи и выстраивать отношения с большим количеством людей. По их словам, это поможет дольше сохранять определенные когнитивные навыки и способствует развитию мыслительной активности.