Названы продукты, вызывающие развитие инсульта





Сбалансированную диету называют отличным методом профилактики инсульта. Для этого рекомендуется отказаться от пищи, содержащей большое количество транс-жиров, говорит диетолог Антонина Стародубова. По мнению эксперта, повышенное содержание насыщенных липидов существенно увеличивает шанс развития ишемической болезни сердца и мозгового кровоизлияния. Эти вредные вещества можно найти в обработанных, гидрогенизированных молочных продуктах, вроде сливочного масла. Они содержатся также в чипсах, бисквитах, кексах и некоторых видах маргарина.Важно еще ограничить себя в употреблении колбасных изделий, жареного, жирного и копченого мяса. Вред могут принести также куриное мясо, жирное молоко и сладости. Заменить их можно вкусной, здоровой и питательной средиземноморской кухней. Её блюда состоят, в основном, из морепродуктов, сычужных сыров, рыбы, овощей и фруктов. Если придерживаться этого рациона, то можно эффективно снизить уровень "плохого" холестерина. Таким образом, уменьшается вероятность возникновения сердечно-сосудистых недугов.