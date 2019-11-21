Врачи назвали симптомы и способы лечения цистита





Иногда люди сталкиваются с необъяснимыми симптомами, вроде частого мочеиспускания, тянущими болями в низу живота, а также неприятными ощущениями после хождения в туалет. Все вышеперечисленные признаки сигнализируют о возможном развитии цистита, который выражается в качестве воспаления мочевого пузыря. Предрасположенностью к этой инфекции обладают люди, которые носят тесное белье, редко опорожняются либо страдают от запоров, а также из-за переохлаждения и сидячей работы. Кроме прочего, заболевание может возникнуть из-за приема некоторых препаратов.Важно понимать, что игнорировать подобные реакции организма нельзя. Ситуация может ухудшиться, учитывая, что цистит может сопровождаться простатитом у мужчин. Для профилактики следует отказаться от спиртного, кофе, обильного питья воды, острой, копченой и соленой пищи, поскольку они раздражают мочеполовую систему. Не лишним будет питье отваров из мяты, петрушки, тысячелистника, мать-и-мачехи, полевого хвоща. После консультации с врачем, последний должен назначить терапию в виде принятия противовоспалительных медикаментов. Важно не допустить перехода недуга в острую стадию, которая тяжело поддается лечению.