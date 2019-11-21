На прогулке с Максимом Галкиным Гарри рассказал стих Алексея Плещеева "Ласточка"





Максим Галкин часто показывает фанатам в социальных сетях свой семейный отдых и прогулки с детьми Гарри и Елизаветой. Сегодня он опубликовал в Instagram Stories видео, на котором он с сыном находится на улице. Также знаменитость показал зеленую траву, отметив, что на улице мороз. Гарри обратив внимание на слова звездного отца начал рассказывает стих Алексея Плещеева "Ласточка". Наследник Максима Галкина громко говорит:. Юморист начинает смеяться со слов сына.Потом Максим Галкин начинает показывать Гарри поля, которые виднеются вдалеке. Ребенок начинает спрашивать, что такое озимые культуры, и звездный отец ему начинает объяснять. Гарри быстро повторяет слова, сказанные Максимом Галкиным, и начинает бегать и кружиться.