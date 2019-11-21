Сомелье дал полезные советы по поводу избавления от похмелья
Сомелье Эркин Тузмухамедов дал практические советы по поводу употребления алкоголя в преддверии новогодних праздников и вечеринок. Он рассказал о еде и напитках, которые помогут организму на утро избавиться от изнуряющего похмелья.
Прежде всего, специалист посоветовал во время принятия спиртных напитков пить больше воды. При чрезмерном употреблении алкоголя она может стать прекрасным катализатором окисления. Если не прибегнуть к такому совету, существует возможность подвергнуть организм сильной нагрузке на сердце и печень. А вот закусывать крепкие напитки во время трапезы стоит квашенными продуктами, в которых содержатся необходимые ферменты для работы желудочно-кишечного тракта. Самым лучшим способом избавления от изнуряющего похмелья Тузмухамедов считает рассол из квашеной капусты. «Проветриться и почувствовать себя лучше поможет прогулка на свежем воздухе: приток кислорода освежит вас. Прохладный душ также оказывает благоприятное воздействие. Он усиливает циркуляцию крови в коже», - отмечает эксперт.
Стоит обратить внимание, что при похмелье не стоит употреблять апельсиновый и грейпфрутовый сок. Они только нарушат необходимую дозу кислот в крови.
Прежде всего, специалист посоветовал во время принятия спиртных напитков пить больше воды. При чрезмерном употреблении алкоголя она может стать прекрасным катализатором окисления. Если не прибегнуть к такому совету, существует возможность подвергнуть организм сильной нагрузке на сердце и печень. А вот закусывать крепкие напитки во время трапезы стоит квашенными продуктами, в которых содержатся необходимые ферменты для работы желудочно-кишечного тракта. Самым лучшим способом избавления от изнуряющего похмелья Тузмухамедов считает рассол из квашеной капусты. «Проветриться и почувствовать себя лучше поможет прогулка на свежем воздухе: приток кислорода освежит вас. Прохладный душ также оказывает благоприятное воздействие. Он усиливает циркуляцию крови в коже», - отмечает эксперт.
Стоит обратить внимание, что при похмелье не стоит употреблять апельсиновый и грейпфрутовый сок. Они только нарушат необходимую дозу кислот в крови.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:21