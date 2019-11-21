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Ученые выяснили, как мозг распознает ритмы речи

Ученым удалось выяснить механизм, с помощью которого человеческий мозг сканирует речь, разделяя ее на отдельные слоги для лучшего восприятия. Результаты нового исследования впервые позволяют получить более точное понимание того, как люди воспринимают ритмичность речи.
Ученые выяснили, как мозг распознает ритмы речи

Группа нейробиологов из Калифорнийского университета сумела выявить механизмы, с помощью которых мозг человека распознает речь, дробя ее на отдельные слоги. Десятки лет ученые бились над поиском доказательство того, что нейроны в слуховых областях мозга используют колебания громкости речи, чтобы идентифицировать начало и конец слогов. Но до сих пор все их усилия не приносили видимых результатов. Однако новое исследование показывает, что специалистам все же удалось выяснить, что мозг реагирует на маркеры голосового стресса в середине каждого слова. Как утверждают авторы исследования, данные сигналы проходят в области речевой коры, которую принято называть средней верхней височной извилиной. Основана работа механизма на увеличении громкости восприятия в начале каждого нового гласного звука, что стало своего рода универсальной характеристикой всех языков на планете.

Кроме того, подчеркивают американские исследователи, найденный ими слоговый маркер также предоставляет мозгу информацию о моделях, времени и ритме речи, которые очень важны для того, чтобы точно передавать смысл и даже эмоциональный контекст. Исследование проводилось с использованием английского языка, однако, добавляют его авторы, оно актуально и для любых других языков мира.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:00

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