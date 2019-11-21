Ученые выяснили, как мозг распознает ритмы речи





Группа нейробиологов из Калифорнийского университета сумела выявить механизмы, с помощью которых мозг человека распознает речь, дробя ее на отдельные слоги. Десятки лет ученые бились над поиском доказательство того, что нейроны в слуховых областях мозга используют колебания громкости речи, чтобы идентифицировать начало и конец слогов. Но до сих пор все их усилия не приносили видимых результатов. Однако новое исследование показывает, что специалистам все же удалось выяснить, что мозг реагирует на маркеры голосового стресса в середине каждого слова. Как утверждают авторы исследования, данные сигналы проходят в области речевой коры, которую принято называть средней верхней височной извилиной. Основана работа механизма на увеличении громкости восприятия в начале каждого нового гласного звука, что стало своего рода универсальной характеристикой всех языков на планете.Кроме того, подчеркивают американские исследователи, найденный ими слоговый маркер также предоставляет мозгу информацию о моделях, времени и ритме речи, которые очень важны для того, чтобы точно передавать смысл и даже эмоциональный контекст. Исследование проводилось с использованием английского языка, однако, добавляют его авторы, оно актуально и для любых других языков мира.