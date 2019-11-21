"Мудрый, сильный и добрый": Рита Дакота рассказала, каким должен быть мужчина

Рита Дакота не скрывает от публики подробности свое личной жизни. Сегодня знаменитость показала в Instagram видео, на котором она отвечает на вопросы. На кадрах исполнительница отметила, что настоящий мужчина должен обладать такими качествами, как мудрость, сила, чувство юмора и доброта. Также Рита Дакота рассказала, что очень любит вкусно покушать, и если ее пригласят в хороший ресторан, она пойдет на свидание, даже если ей мужчина не нравится. В комментарии к публикации исполнительница отметила, что приняла участие в проекте GQ.Также певица написала:. Подписчики согласились со словами Риты Дакоты и пожелали ей найти верного мужчину. Всего за 30 минут публикацию просмотрели более 23 000 пользователей Сети.