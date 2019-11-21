Джон Фавро показал, как изначально выглядел мини-Йода в сериале «Мандалорец»





На стриминговом сервисе Disney+ недавно был презентован новый сериал по вселенной Star Wars. В первой серии уже можно увидеть знаменитого героя. События в проекте происходят после выхода «Возвращения Джедая», поэтому персонаж никак не может оказаться Йодой. Создатель картины Джон Фавро успел порадовать приверженцев франшизы удивительным концепт-артом маленького героя, которому всего 50 лет. Представители расы Йоды имеют особенность развиваться достаточно долго, поэтому и вид у него соответствующий.Пользователям Сети понравился зеленый «ушастик». Некоторые даже отмечали, что Мандалорец не смог оставить в беде персонажа только из-за его умилительного внешнего облика.