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"Я очень надеюсь, что вам понравится": Алексей Воробьев презентовал свой новый клип "Подоконник На 6 Ом"

Алексей Воробьев презентовал на странице в Instagram свой новый клип на песню "Подоконник На 6 Ом". Исполнитель очень надеется, что его преданным поклонникам понравится видео.
"Я очень надеюсь, что вам понравится": Алексей Воробьев презентовал свой новый клип "Подоконник На 6 Ом"

Алексей Воробьев постоянно находится на связи со своими подписчиками в социальных сетях. Сегодня он опубликовал свой новый клип на композицию под названием "Подоконник На 6 Ом". На видео действия происходят в 2188 году, и практически все люди покинули Землю. Алексей Воробьев решил провести эксперимент и выяснить, умеют ли роботы чувствовать. В комментарии к публикации исполнитель выразил надежду, что новый клип понравится его фанатам. Также певец попросил подписчиков поделиться своими впечатлениями от просмотра видео.

Поклонники отреагировали моментально. Они начали поздравлять Алексея Воробьева с премьерой и оставили множество положительных комментариев. Также пользователи Сети отметили, что сценарий клипа очень необычный и интересный. Всего за несколько десятков минут публикацию исполнителя просмотрели более 19 000 пользователей Сети.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:14

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