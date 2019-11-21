"Я очень надеюсь, что вам понравится": Алексей Воробьев презентовал свой новый клип "Подоконник На 6 Ом"

Алексей Воробьев постоянно находится на связи со своими подписчиками в социальных сетях. Сегодня он опубликовал свой новый клип на композицию под названием "Подоконник На 6 Ом". На видео действия происходят в 2188 году, и практически все люди покинули Землю. Алексей Воробьев решил провести эксперимент и выяснить, умеют ли роботы чувствовать. В комментарии к публикации исполнитель выразил надежду, что новый клип понравится его фанатам. Также певец попросил подписчиков поделиться своими впечатлениями от просмотра видео.Поклонники отреагировали моментально. Они начали поздравлять Алексея Воробьева с премьерой и оставили множество положительных комментариев. Также пользователи Сети отметили, что сценарий клипа очень необычный и интересный. Всего за несколько десятков минут публикацию исполнителя просмотрели более 19 000 пользователей Сети.