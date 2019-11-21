Певица Пелагея записала дуэт с подросшей финалисткой 1 сезона "Голос. Дети" Рагдой Ханиевой

Певица Пелагея рассказывает своим подписчикам в социальных сетях обо всем, что происходит в ее жизни. Недавно она опубликовала видео, на котором показаны фотографии ее и финалистки 1 сезона шоу "Голос. Дети" Рагды Ханиевой. На ролике играет новая композиция исполнительницы. В комментарии к посту в своем Instagram-аккаунте певица Пелагея особо отметила, что на ежегодном концерте телепроекта "Голос", она записала дуэт с подросшей Рагдой Ханиевой.Подписчики знаменитости пришли в восторг от видео, которое уже просмотрели почти 30 000 пользователей Сети. Фанаты оставили множество комплиментов и поздравили Пелагею и Рагду Ханиеву с дуэтом. Некоторые спросили, будет ли снят клип на данную композицию, но ответа пока не получили.