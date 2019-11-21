Врач-онколог перечислил главные мифы о раке





По словам специалистов, средние показатели заболевания увеличиваются на 2-3% в год. Прежде всего, это связано с увеличением продолжительности жизни. И в большинстве случаев страшная болезнь атакует именно людей в преклонном возрасте. Также исследователи привыкли слышать миф о том, что рак является заразным. На сегодняшний день нет никакой информации, подтверждающей эту точку зрения. Некоторые бактерии способны повысить риск заболевания, но речь идет о гепатитах В, С, ВПЧ. Стоит обратить внимание, что существуют случаи, при которых страшный диагноз вовсе не является приговором. На ранних стадиях у пациента есть все шансы на благополучное выздоровление.Следующий миф касается мнения о том, что лучших врачей от онкологического заболевания можно отыскать за границей. Эта версия ошибочна, так как все медики обязаны действовать по единому международному протоколу. По словам Андрея Каприна, российские медицинские центры ничем не отстают от зарубежных.