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Звезда «Дома-2» Виктория Боня показала стройное тело в шикарном наряде

Экс-участница телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня смогла выбрать себе наряд, который достаточно выгодно подчеркнул ее шикарную фигуру. Светская львица рассказала о том, что со своим стилем и образами она очень любит экспериментировать.
Звезда «Дома-2» Виктория Боня показала стройное тело в шикарном наряде

Она отметила, что встречала людей, которые на протяжении всей жизни застряли исключительно в одном образе, но к ней подобный вывод не относится. По ее словам, она любит ставить эксперименты с одеждой, цветом волос, а также макияжем. Виктория Боня говорит, что ей абсолютно не страшно создавать различные образы для выхода на красную дорожку или для повседневной жизни.

Боня подчеркнула, что Лондон уже начали украшать к Новому году, и ей тоже захотелось хоть какого-то праздника. У нее получился образ женщины-кошки, который, как ей кажется, сделал ее очень эффектной. Таким образом Виктория Боня создала праздник лично для себя.

С тем, что образ подобран очень удачно, тут же согласились и пользователи социальных сетей.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:51

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