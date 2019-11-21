Звезда «Дома-2» Виктория Боня показала стройное тело в шикарном наряде
Экс-участница телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня смогла выбрать себе наряд, который достаточно выгодно подчеркнул ее шикарную фигуру. Светская львица рассказала о том, что со своим стилем и образами она очень любит экспериментировать.
Она отметила, что встречала людей, которые на протяжении всей жизни застряли исключительно в одном образе, но к ней подобный вывод не относится. По ее словам, она любит ставить эксперименты с одеждой, цветом волос, а также макияжем. Виктория Боня говорит, что ей абсолютно не страшно создавать различные образы для выхода на красную дорожку или для повседневной жизни.
Боня подчеркнула, что Лондон уже начали украшать к Новому году, и ей тоже захотелось хоть какого-то праздника. У нее получился образ женщины-кошки, который, как ей кажется, сделал ее очень эффектной. Таким образом Виктория Боня создала праздник лично для себя.
С тем, что образ подобран очень удачно, тут же согласились и пользователи социальных сетей.
Она отметила, что встречала людей, которые на протяжении всей жизни застряли исключительно в одном образе, но к ней подобный вывод не относится. По ее словам, она любит ставить эксперименты с одеждой, цветом волос, а также макияжем. Виктория Боня говорит, что ей абсолютно не страшно создавать различные образы для выхода на красную дорожку или для повседневной жизни.
Боня подчеркнула, что Лондон уже начали украшать к Новому году, и ей тоже захотелось хоть какого-то праздника. У нее получился образ женщины-кошки, который, как ей кажется, сделал ее очень эффектной. Таким образом Виктория Боня создала праздник лично для себя.
С тем, что образ подобран очень удачно, тут же согласились и пользователи социальных сетей.