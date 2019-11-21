Алексей Чадов высказался о внешнем сходстве с Александром Петровым

Алексей Чадов появился в качестве гостя в эфире радио-программы "Морозова ХЗ-шоу". В ходе беседы с ведущей 38-летний актер признался, что его часто путают с 30-летним Александром Петровым. Речь идет не только о похожих чертах лица, но также о карьерном пути и традиционных амплуа. Некоторые фанаты высказывали предположения, что младший коллега копирует актерскую игру старшего артиста. В то же время, звезда "Дневного дозора" подтверждает сходство между его решениями и действиями Петрова.По словам Чадова, он восхищается тернистыми испытаниями, которые проходят молодые артисты. Своих коллег по цеху после 35-ти он переносит в число тех, кто уже должен думать о режиссуре, продюсировании или просто пенсии. Курйозом актер также называет ситуацию со съемками фильма "Любовь в большом городе 3". Еще в 2013 году его пригласили выступить в качестве отца Петрова, несмотря на незначительную разницу в возрасте. Чадов добавил, что пытается пробовать себя в написании сценариев и в скором времени представит новейшую работу. Все же артист решил не распространяться относительно жанра и специфики будущего произведения.