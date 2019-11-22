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«Климатическое ЧП»: Оксфордский словарь назвал главное слово 2019 года

Англоязычный Оксфордский словарь по уже сложившейся традиции каждый год озвучивает главное слово уходящего года. В нынешнем году специалисты выбрали в качестве главного слова фразу «climate emergency», что в переводе на русский язык буквально означает «климатическое происшествие» или «климатическое ЧП».
«Климатическое ЧП»: Оксфордский словарь назвал главное слово 2019 года

Новое слово года было опубликовано представителями словаря в этот четверг, 21 ноября. Кроме того, в словаре даже дали объяснение выбранному словосочетанию. Отмечается, что речь идет о ситуации, требующей срочный экстренных мер с целью приостановления или прекращения изменения климата, а также для предотвращения рисков нанесения природе большого ущерба. По некоторым данным, выбор данного слова вызван тем, что мировая общественность стала все чаще обращать внимание на такую проблему, как глобальное потепление, проводя по этой теме серьезные дискуссии на разных уровнях. В течение 2019 года выбранное сотрудниками Оксфордского словаря слово применялось на порядок чаще, чем годом ранее, подчеркивается в сообщении.

Примечательно, что похожего мнения придерживается и ООН, где считают, что ключевая глобальная тема последних месяцев – проблемы экологии и окружающей среды.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 00:01

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