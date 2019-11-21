Эксперты выяснили, как часто нужно менять постельное белье, чтобы обезопаситься от болезней





Гигиенист из медицинского центра Лаура Гудман подмечает, что люди чаще всего не способны адекватно оценивать свой собственный запах и свежесть постельного белья. Поэтому стоит запомнить, что его следует менять каждый раз в две недели. Более того, людям, любящим спать без одежды, заниматься сексом и находиться в постели с животными специалист рекомендует делать замену постельного белья 1-2 раза в неделю. Если не придерживаться этих правил гигиены, это приведет к различным видам аллергии, высыпанию и раздражении кожных покровов.Эксперт Джошуа Цайхнер из Медицинского центра Маунт Синай подытожил, что за час сна с человека осыпается примерно 200 млн мертвых клеток. Собственно, они и становятся основными источниками пищи для полевых клещей и способствуют их размножению.