"Детей рожают не для удержания мужика": Анастасия Костенко резко ответила на критику ее второй беременности

Модель Анастасия Костенко, находясь на отдыхе, выходит на связь со своими подписчиками в Instagram, рассказывая о своем самочувствии и переживаниях, общаясь о беременности и отвечая на их вопросы. Несколько фолловеров под одним из фото модели предположили, что она рожает детей одного за другим только с одной целью - удержать возле себя богатого мужа, ведь даже если Дмитрий Тарасов уйдет от нее, он вынужден будет платить немаленькие алименты, как в случае с первым браком.Анастасия Костенко на подобные предположения ответила достаточно резко. Она отметила, что рожают детей "не для удержания мужика" и не для сохранения семьи, она живет своей жизнью, а те, кто пишет подобные вещи, - нет, ведь они проецируют такими высказываниями собственные страхи.