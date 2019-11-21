Эксперты: Секрет счастливого брака заключается в 5 сутках расставания





Специалисты уверены, что ситуация объясняется ощущением необходимости преодоления препятствий для встречи с возлюбленными. При этом увеличение или уменьшение указанного срока уже не предоставляют такого же эффекта. В исследовании приняли участие 2 тысячи мужчин и женщин.Самые счастливые браки оказались у 40% лиц, которые периодически переносили расставание друг с другом. Исследователи обнаружили и ряд иных преимуществ в коротком периоде разлуки. Расставание на 5 суток с проживанием в отеле позволяет уделить больше внимания самим себе, сделать нечто значимое. В эту категорию можно отнести отдых от бытовых конфликтов и различных споров на почве недопонимания.