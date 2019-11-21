"Не представляю, как без него жить": Звезда "Дома-2" Нелли Ермолаева пожаловалась на потерю голоса

Экс-участница проекта "Дом-2" и начинающая певица Нелли Ермолаева призналась, что ее ждет серьезное мероприятие, а затем дубляж и запись новой композиции, однако девушка потеряла голос после того, как сорвала связки. Она вычитала рецепт восстановления в Сети и отметила, что нашла для себя идеальные средства.Нелли Ермолаева, как оказалось, молчит уже на протяжении нескольких дней. Девушка принимает несколько лекарственных препаратов и выполняет все рекомендации, среди которых хороший сон, с чем у звезды, по ее словам, проблемы. Именно во сне, как объяснила Нелли Ермолаева, организм восстанавливается, а особенно голос, ведь человек молчит. Тем не менее, певица старается выполнять все предписания добросовестно, надеясь, что скоро голос к ней все же вернется.