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Нейрологи выяснили, каким образом мозг воспринимает оптические иллюзии

Китайские ученые сообщают о невероятном открытии в области физиологии зрения. Нейрологи выяснили, каким образом мозг воспринимает оптические иллюзии.

Человеческий мозг - удивительная вещь, но он не совершенен, о чем свидетельствуют новые данные. В ходе исследования, проведенного учеными Китайской академии наук в Шанхае, было доказано, что мозг испытывает задержку при просмотре некоторых оптических иллюзий. Во время эксперимента на макаках, к их мозгу подключили электроды, которые позволили наблюдать процесс обрабатывания визуальной информации. Команда нашла 15-миллисекундную задержку между активностью нейронов, которые воспринимают движение и различают неподвижность объектов.

Кроме того, удалось обнаружить определенные участки нервной системы, которые различают действительное изображение и мимикрующее под него. Поскольку мозг приматов очень похож на человеческий, результаты говорят о том, что люди могут испытывать иллюзию с незначительным отставанием после того, как увидят ее. Подобный феномен не проявлялся при наблюдениях реальных объектов. Ситуация объясняется экспертами врожденной особенностью органов ЦНС, которые сомневаются в достоверности поступающей информации. При этом большую роль играет скорее психология, чем физиология организма.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:06

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