«Это все неправда»: Сбросившего 100 килограммов Александра Семчева обвинили во лжи о методах похудения





Все началось с заявления самого актера, сделанного в эфире программы «Пусть говорят». Семчев подчеркнул, что для похудения не обращался к помощи врачей и других специалистов, а взял за основу дневник, найденный им на просторах сети Интернет., - передает слова диетолога портал «Телепрограмма».Как добавила специалист, самое плохое в том, что сейчас Александр Семчев раздает людям советы по похудению., - подытожила Мухина.