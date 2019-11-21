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«Это все неправда»: Сбросившего 100 килограммов Александра Семчева обвинили во лжи о методах похудения

Известный российский актер Александр Семчев ранее удивил многих, сумев сбросить около 100 килограммов лишнего веса за весьма короткий промежуток времени. По словам самого артиста, худел он без помощи медицины, а своими методами. Вот только диетолог Бари Алибасова Марият Мухина заявляет, что Семчев лжет, говоря, что сбросил вес без содействия специалистов.
«Это все неправда»: Сбросившего 100 килограммов Александра Семчева обвинили во лжи о методах похудения

Все началось с заявления самого актера, сделанного в эфире программы «Пусть говорят». Семчев подчеркнул, что для похудения не обращался к помощи врачей и других специалистов, а взял за основу дневник, найденный им на просторах сети Интернет. «Мне известно, как именно худел Семчев. Знаю даже о методах, но врачебная тайна не позволяет об этом рассказывать. На публику он может утверждать, что худел самостоятельно и даже не сдавал никаких анализов, но это все неправда. Актер очень давно борется с весом поскольку однажды все эти килограммы начали его душить. Он еле выдерживал спектакли», - передает слова диетолога портал «Телепрограмма».

Как добавила специалист, самое плохое в том, что сейчас Александр Семчев раздает людям советы по похудению. «Семчев похудел благодаря специалистам, а теперь призывает людей не слушать врачей и избавляться от лишнего веса самим. Ожирение -это болезнь, которая очень коварна и опасна. Поэтому не стоит призывать людей к подобным методам», - подытожила Мухина.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:31

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