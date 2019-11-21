Принц Уильям и Кейт Мидлтон защитили дочь после высказывания радиоведущего
Принц Уильям и его супруга Кейт Мидлтон признались, что воспитывают своих детей серьезно и пытаются уберечь их от любого негатива с окружающего мира. Недавно герцогам пришлось защитить дочь Шарлотту после неудачного высказывания о ней радиоведущим Грегом Джеймсоном.
Известно, что наследница королевской семьи Шарлотта поступила на обучение в первый класс этой осенью. Ее школьные снимки быстро разлетелись в социальных сетях, дав некоторым повод для необдуманных высказываний. Британский радиоведущий Грег Джеймсон пошутил в эфире ВВС-1 о рукопожатии Шарлотты с учительницей. «Эта школа такая шикарная, что учительнице приходится каждый день пожимать руку самой принцессе Шарлотте. Черт возьми, кто обменивается рукопожатием с учителями, тем более в первый день?» - необдуманно прокомментировал ведущий. Оказалось, что эфир прослушали знаменитые родители и выразили желание серьезно поговорить с Джеймсоном.
Исходя из слов радиоведущего, вначале он очень испугался из-за беседы с королевской парой. Но в итоге оказалось, что принц Уильям довольно-таки спокойно и размеренно выразился о своих пожеланиях по поводу приватности семьи.
Известно, что наследница королевской семьи Шарлотта поступила на обучение в первый класс этой осенью. Ее школьные снимки быстро разлетелись в социальных сетях, дав некоторым повод для необдуманных высказываний. Британский радиоведущий Грег Джеймсон пошутил в эфире ВВС-1 о рукопожатии Шарлотты с учительницей. «Эта школа такая шикарная, что учительнице приходится каждый день пожимать руку самой принцессе Шарлотте. Черт возьми, кто обменивается рукопожатием с учителями, тем более в первый день?» - необдуманно прокомментировал ведущий. Оказалось, что эфир прослушали знаменитые родители и выразили желание серьезно поговорить с Джеймсоном.
Исходя из слов радиоведущего, вначале он очень испугался из-за беседы с королевской парой. Но в итоге оказалось, что принц Уильям довольно-таки спокойно и размеренно выразился о своих пожеланиях по поводу приватности семьи.
Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 13:17