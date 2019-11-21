Принц Уильям и Кейт Мидлтон защитили дочь после высказывания радиоведущего





Известно, что наследница королевской семьи Шарлотта поступила на обучение в первый класс этой осенью. Ее школьные снимки быстро разлетелись в социальных сетях, дав некоторым повод для необдуманных высказываний. Британский радиоведущий Грег Джеймсон пошутил в эфире ВВС-1 о рукопожатии Шарлотты с учительницей.- необдуманно прокомментировал ведущий. Оказалось, что эфир прослушали знаменитые родители и выразили желание серьезно поговорить с Джеймсоном.Исходя из слов радиоведущего, вначале он очень испугался из-за беседы с королевской парой. Но в итоге оказалось, что принц Уильям довольно-таки спокойно и размеренно выразился о своих пожеланиях по поводу приватности семьи.